Режиссер «Аватара» заново переписал сценарий сиквела

Джеймс Кэмерон рассказал, что выбросил сценарий, над которым работал на протяжении годаКанадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о том, что выбросил первоначальный сценарий второй части фильма «Аватар», который создавал на протяжении года.