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Режиссер «Аватара» заново переписал сценарий сиквела

Режиссер «Аватара» заново переписал сценарий сиквела

Джеймс Кэмерон рассказал, что выбросил сценарий, над которым работал на протяжении годаКанадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о том, что выбросил первоначальный сценарий второй части фильма «Аватар», который создавал на протяжении года.

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