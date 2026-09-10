Саласар забил вчера в Лиге чемпионов, не зря мы его долго хотели получить. А что Головин? – Семак о трансферах «Зенита»

- Каковы итоги трансферного окна для «Зенита». Кого удалось взять, мы знаем. А кого не удалось? Для «Зенита» кампания завершилась? - вопрос главному тренеру «сине-бело-голубых» Сергею Семаку в ходе брифинга на открытой тренировке команды перед матчем с «Локомотивом».