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Женщина-водитель сбила мотоциклиста на Толмачевском шоссе в Новосибирской области

Женщина-водитель сбила мотоциклиста на Толмачевском шоссе в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, накануне вечером, 31 июля, в поселке Толмачево женщина-водитель автомобиля Nissan Qashqai на Толмачевском шоссе столкнулась с мотоциклистом.

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