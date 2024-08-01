Женщина-водитель сбила мотоциклиста на Толмачевском шоссе в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, накануне вечером, 31 июля, в поселке Толмачево женщина-водитель автомобиля Nissan Qashqai на Толмачевском шоссе столкнулась с мотоциклистом.
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