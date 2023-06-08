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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Покалывания, онемение, покраснения: 7 заболеваний, о которых могут рассказать ваши руки

Наши руки могут рассказать нам многое о том, что происходит с нашим здоровьем. Различные ощущения на наших ладонях и в наших пальцах могут быть индикаторами проблем в других частях тела и являются предупреждениями, которые не следует игнорировать.

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