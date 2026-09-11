Минюст России внёс семь иностранных НПО в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции России добавило семь иностранных НПО в перечень нежелательных организаций. Как говорится на сайте ведомства, в список попали британская Russian Democratic Society* («Российское демократическое общество»*), американские Foundation for Democracy and Liberal Values* («Фонд за демократию и либеральные ценности»*) и International Research & Exchanges Board, Inc.