Минюст России внёс семь иностранных НПО в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции России добавило семь иностранных НПО в перечень нежелательных организаций. Как говорится на сайте ведомства, в список попали британская Russian Democratic Society* («Российское демократическое общество»*), американские Foundation for Democracy and Liberal Values* («Фонд за демократию и либеральные ценности»*) и International Research & Exchanges Board, Inc.
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