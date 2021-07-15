ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ДНЯ: СПОРТСМЕНАМ ЗАПРЕТИЛИ КРЫМ, МОСКВИЧАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ТАТУИРОВАТЬ QR-КОДЫ

ФОТО: АЛЕКСАНДР АВИЛОВ / АГН "МОСКВА" АЛЕКСАНДР ГРИШИН Чем нам запомнилась среда 14 июля. Вроде лето, а жизнь не то чтобы не затихает в такую жару, а наоборот – каждый день приносит известия и сюрпризы, многие из которых мы вправе назвать Событиями.