Россиянам рассказали, какие продукты снижают холестерин

Врач Елена Коршун перечислила продукты, которые содержат большое количество таурина, снижающего холестерин Врач Елена Коршун отметила, что таурин снижает уровень глюкозы, повышает чувствительность к инсулину и уменьшает вероятность развития болезней сосудов.
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