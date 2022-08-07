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СК России расследует покушение на замглавы Новокаховской администрации Гура

СК России расследует покушение на замглавы Новокаховской администрации Гура

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Обстоятельства покушения на замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура будут расследовать сотрудники СК России, сообщили в ведомстве.

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