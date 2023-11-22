Офицер «Отважных», несмотря на ранение, смог подбить танк «Азова»*

Раненый офицер «Отважных» ВС РФ выстрелил в танк противника из гранатомета и подбил его, бой шел на Краснолиманском направлении с боевиками «Азова»*, рассказал РИА Новости разведчик ЦВО с позывным «Фокс».
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