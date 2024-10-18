Ямало-Академия приглашает молодых специалистов развивать управленческие навыки

Регистрация в Академию молодежного менеджмента заканчивается на Ямало-Заполярном ультиматуме. Это мероприятие призвано подготовить молодых специалистов из разных областей к работе на ключевых должностях в системе молодежной политики региона.
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