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Крымская газета

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Готовимся к выходным: куда сходить и что посмотреть с 18 по 19 сентября в Крыму

Готовимся к выходным: куда сходить и что посмотреть с 18 по 19 сентября в Крыму

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (12+) Место: собственный диван Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина – это не просто классика, а энциклопедия русской жизни.

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