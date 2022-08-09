Житель Армянска убил знакомого пластмассовой трубой

В мае 2022 года мужчина был на кладбище в Армянске. Там он поругался со своим знакомым. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, мужчина несколько раз ударил друга кулаком по голове, из-за чего последний упал и ударился затылком о бетон.