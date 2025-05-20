«Дипломатическое поражение»: почему Трамп не бросит роль посредника между РФ и Украиной

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. США не позволят себе полностью отойти в сторону от посредничества по урегулированию конфликта на Украине, так как это будет означать для них «потерю лица» и экономической выгоды.
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