Президент РФБ примет участие в заседании центрального совета FIBA в мае

Участие президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко в заседании центрального совета Международной федерации баскетбола в Бахрейне, запланированном на 14–15 мая, подтвердил исполнительный директор и генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок, 14 марта сообщил ТАСС.
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