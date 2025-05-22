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В сенате США выступили с угрозой в адрес КНР и других партнеров России

В сенате США выступили с угрозой в адрес КНР и других партнеров России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) 22 мая озвучил угрозы в адрес Китая и иных партнеров Российской Федерации, говоря о якобы нежелании президента РФ Владимира Путина вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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