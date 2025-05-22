В сенате США выступили с угрозой в адрес КНР и других партнеров России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) 22 мая озвучил угрозы в адрес Китая и иных партнеров Российской Федерации, говоря о якобы нежелании президента РФ Владимира Путина вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.