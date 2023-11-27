На трассе "Кола" произошло жесткое массовое ДТП: полиция разбирается в деталях

Рассказываем, что известно о смертельном массовом ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти.Вечером воскресенья, 26 ноября, на 117 километре трассы "Кола" в Ленобласти произошло серьезное массовое ДТП с погибшим.
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