Валентин Богданов заявил об изменениях в управлении США

США задумываются о реформировании госуправления, заявил Валентин Богданов. Инвесторы, такие как Сэм Альтман и Питер Тиль, вкладываются в альтернативные структуры, тогда как инициатива Илона Маска по снижению бюджетных затрат не увенчалась успехом.