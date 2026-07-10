Валентин Богданов заявил об изменениях в управлении США

США задумываются о реформировании госуправления, заявил Валентин Богданов. Инвесторы, такие как Сэм Альтман и Питер Тиль, вкладываются в альтернативные структуры, тогда как инициатива Илона Маска по снижению бюджетных затрат не увенчалась успехом.
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