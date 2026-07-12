🤬😱 Дефицит гречки может накрыть Россию уже этой осенью, предупреждают аграрии Аграрии бьют тревогу: осенью страну может ждать нехватка гречки.
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🤬😱 Дефицит гречки может накрыть Россию уже этой осенью, предупреждают аграрии Аграрии бьют тревогу: осенью страну может ждать нехватка гречки.
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