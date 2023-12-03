Православные христиане отмечают праздник Введение в Храм Богородицы 4 декабря, молясь о здравии и благополучии Полина АвдотьеваВ нынешний понедельник, 4 декабря 2023 года, прихожане Русской Православной Церкви отмечают великий праздник Введение в Храм Пресвятой Богородицы.
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