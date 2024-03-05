Сложный день: гороскоп от Лилии Любимовой на 6 марта 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяАстролог Лилия Любимова прогнозирует, что 6 марта 2024 года будет вызовным временем, которое не все смогут пройти, сохраняя своё достоинство и не поддаваясь слабостям.