10 кухонных принадлежностей, которые вы используете неправильно

А вы догадывались, что можно очистить чеснок, не оставляя жуткий запах на руках? Или что на боковых полках в холодильнике должны стоять вовсе не яйца и молоко, как мы все привыкли думать? И есть еще очень много секретов, неизвестных домохозяйкам.