Мастер доносов

Boris Borisov

Блистательный мастер троллинга ! ! Вы же сами, идиоты, принимали эти ЗАКОНЫ ,голосовали за них , записывали печатными буквами , применяли их друг к другу , когда вам это выгодно ! Этот парень молодец , умнимца ! Он доводит до абсурда идиотскую систему тотальных запретов ! Хотите знаменитый немецкий орднунг -- так исполняйте его до тошноты !!!