Мастер доносовИсторию юноши из немецкого города Грефенхайнихена, который сам себя называет «мастером доносов», рассказало немецкое издание Bild.
Мастер доносов
Комментарии
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Boris Borisov
Блистательный мастер троллинга ! ! Вы же сами, идиоты, принимали эти ЗАКОНЫ ,голосовали за них , записывали печатными буквами , применяли их друг к другу , когда вам это выгодно ! Этот парень молодец , умнимца ! Он доводит до абсурда идиотскую систему тотальных запретов ! Хотите знаменитый немецкий орднунг -- так исполняйте его до тошноты !!!
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23 час.
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