Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 057 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    Наши говорят.Если уничтожить подъемники,то как украинцы побегут в Европу?Какая забота об украинцах!Глава МИД Польши ...
  • Vasily Golov
    У спящих у вагона меняют колесные пары с 1435 мм на 1520мм ширины колеи. За 20мин у 10 вагонов.Поездка в Киев.Глава МИД Польши ...
  • Vasily Golov
    Читаю.ВСУ атаковали СВО на авдеевском направлении.Войска ВСУ окруженные в Авдеевке,отступили.Положительное.Авиация ра...Глава МИД Польши ...

Мастер доносов

Мастер доносов

Мастер доносовИсторию юноши из немецкого города Грефенхайнихена, который сам себя называет «мастером доносов», рассказало немецкое издание Bild.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Boris Borisov
Блистательный мастер троллинга ! !  Вы же сами, идиоты, принимали эти ЗАКОНЫ ,голосовали за них , записывали печатными буквами , применяли их друг к другу , когда вам это выгодно ! Этот парень молодец , умнимца ! Он доводит до абсурда идиотскую систему тотальных запретов ! Хотите знаменитый немецкий орднунг -- так исполняйте его до тошноты !!!
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх