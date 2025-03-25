В Магаданской области полицейские приняли участие в областной конференции «Безопасность детства»

В инженерной школе г. Магадана состоялась первая областная конференция «Безопасность детства». В масштабном мероприятии, организованном Правительством области, наряду с педагогами, психологами и представителями различных заинтересованных ведомств приняли участие сотрудники УМВД России по Магаданской области.