Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Корякин
    Когда же будут нам доставлять гуманитарную помощь?Спецборт МЧС Росс...
  • Владимир Алтайцев
    Браво  и слава нашим воинам..В ходе контрбатар...
  • Владимир Алтайцев
    Пугая пожилую женщину мнимой опасностью, угрожающей её финансам, они убедили её взять кредиты на 700 тысяч рублей."Не...Житель Алтайского...

В Магаданской области полицейские приняли участие в областной конференции «Безопасность детства»

В инженерной школе г. Магадана состоялась первая областная конференция «Безопасность детства». В масштабном мероприятии, организованном Правительством области, наряду с педагогами, психологами и представителями различных заинтересованных ведомств приняли участие сотрудники УМВД России по Магаданской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх