Жизнь великанов: трагическая история самой высокой пары в мире

Пара гигантов. Анна и Мартин познакомились, когда Мартин по работе приехал в город Анны. Это могла бы быть совершенно обычной историей любви, если бы не одно "но": и муж, и жена были на порядок выше остальных жителей.
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