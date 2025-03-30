РИА Новости: ВСУ грабили мирных жителей и насиловали девушек в Шахтерском ДНР В селе Шахтерское Донецкой народной республики (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабили мирное население и насиловали девушек.
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