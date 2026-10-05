Матвиенко предложила лишить устриц льгот: Насколько они уже дороже дорожающей красной рыбы

Главное в тезисах: Инициатива: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС 10% для устриц, омаров, лангустинов и лобстеров, вернув их к общей ставке 22%.
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