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Мировое обозрение

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Матвиенко предложила лишить устриц льгот: Насколько они уже дороже дорожающей красной рыбы

Матвиенко предложила лишить устриц льгот: Насколько они уже дороже дорожающей красной рыбы

Главное в тезисах: Инициатива: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС 10% для устриц, омаров, лангустинов и лобстеров, вернув их к общей ставке 22%.

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