9to5Google: смартфоны на Android смогут говорить по телефону за пользователя

Google разрабатывает функцию для приложения голосовых вызовов, которая позволит искусственному интеллекту не только отвечать заранее заготовленными фразами, но и поддерживать полноценный диалог с собеседником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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