Школа в Скопинском районе Рязанской области присоединилась к всероссийскому проекту «Парта героя»

В день Героев Отечества в Скопинском районе прошла череда патриотических мероприятий. Для учеников и преподавателей Корневской школы этот день особенно важен: учреждение присоединилось к Всероссийскому образовательному проекту «Парта героя».
В день Героев Отечества в Скопинском районе прошла череда патриотических мероприятий. Для учеников и преподавателей Корневской школы этот день особенно важен: учреждение присоединилось к Всероссийскому образовательному проекту «Парта героя».
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