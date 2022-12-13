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Школа в Скопинском районе Рязанской области присоединилась к всероссийскому проекту «Парта героя»

Школа в Скопинском районе Рязанской области присоединилась к всероссийскому проекту «Парта героя»

В день Героев Отечества в Скопинском районе прошла череда патриотических мероприятий. Для учеников и преподавателей Корневской школы этот день особенно важен: учреждение присоединилось к Всероссийскому образовательному проекту «Парта героя».

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