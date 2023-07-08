Медина переходит в «Спартак» из ЦСКА, победы Медведева и Рублева, вылет Касаткиной с «Уимблдона», в зоне СВО погиб судья, Семак недоволен календарем, ван дер Сар в больнице и другие новости

«Медина, иуда, ####### отсюда». Фанаты ЦСКА – игроку, переходящему в «Спартак» 🔥 Фанаты ЦСКА назвали Хесуса Медину иудой за переход в «Спартак». Ранее стало известно, что полузащитник переходит в состав красно-белых за 6+1 млн евро. После матча с «Динамо» (0:5) в рамках BetBoom Братского Кубка фанаты армейцев массово оскорбляли парагвайца. «Медина, иуда, ####### [сваливай] отсюда», – скандировала фанатская трибуна в адрес Медины, как сообщается в телеграм-канале журналиста Сергея Егорова. Когда с трибуны еще неслись кричалки, парагваец развернулся и стал медленно удаляться от фанатов вместе с другими латиноамериканскими игроками ЦСКА. Скандирование затихло, а легионеры что-то обсуждали между собой, неторопливо уходя с поля, и у Медины на лице была легкая улыбка.

КузнецовВВ

Вчера на Тур де Франс чуть было не случилось историческое событие. 38-летний англичанин Марк Кавендиш выступающий за казахстанскую Астану чуть было не выиграл свой 35 этап на Туре, но в последний момент на финише его опередил Йеспер Флиппсен одержавший третью победу в нынешнем Туре. Кавендиш финишировал вторым, и не смог стать единоличным лидером по количеству выигранных этапов на Тур де Франс за всю историю. Сейчас у Кавендиша и бельгийца Эдди Меркса выступавшего в 60-70 годах по 34 победы. Сегодня же Кавендиш упал за 60 км до финиша, и сошел с гонки. Будет ли Марк выступать в следующем году - неизвестно, так что возможно вчера был упущен последний шанс на рекорд