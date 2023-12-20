Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Сегодня отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации 💪 «Крым 24» поздравляет сотрудников и ветеранов ФСБ с профессиональным праздником! Каждый день вы стоите на страже национальных интересов России и нашей защищённости.
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