«Арсенал» выиграл 6 из 7 последних матчей против «Челси»

Сегодня команда Фрэнка Лэмпарда уступила со счетом 0:1 в рамках 34-го тура АПЛ. Начиная с 1 августа 2020 года «канониры» выиграли 6 раз – как в чемпионате, так и в Кубке Англии.
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