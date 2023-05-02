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«Арсенал» выиграл 6 из 7 последних матчей против «Челси»

«Арсенал» выиграл 6 из 7 последних матчей против «Челси»

Сегодня команда Фрэнка Лэмпарда уступила со счетом 0:1 в рамках 34-го тура АПЛ. Начиная с 1 августа 2020 года «канониры» выиграли 6 раз – как в чемпионате, так и в Кубке Англии.

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