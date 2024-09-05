Депутаты ЯНАО изучат потепление экосистемы в регионе

Ученые из ЯНАО представят депутатам результаты исследований состояния экосистемы округа. Их рассмотрят в осеннюю сессию на заседании комитета Заксобрания Ямала по экологии, промышленности и ЖКХ, сообщил первый замспикера регионального парламента, председатель профильного комитета Алексей Ситников.