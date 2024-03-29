Соцпособие в Германии сейчас получают около 700 тыс. украинцев — это означает, что за последние два года на их содержание было потрачено около €14 млрд, которых немцы в итоге не досчитались в других сферах, говорит Ульрих Зигмунд из АдГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Русские ракеты наконец-то долетели до центра Киева, и интернет сразу же взорвался роликами с визжащими, верещащими и обильно матерящимися киевлянами.
- Военные ЕС массово бегут из казарм в один конец. НАТО охватила неконтролируемая паника
- Военные ЕС массово бегут из казарм в один конец. НАТО охватила неконтролируемая паника
Свежие комментарии