Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 793 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Маркитанов
    их хохло-тёлка, на заре СВО на весь мир зачитала стишок "никогда мы не будем братьями". С этим согласен с бендеровкой...Что делать украин...
  • Юрий Белов
    Мигров гнать ВСЕХ нах ! Уже купивших и желающих купить паспорт РФ ! Жёсткую ревизию всех выданных паспортов ! Новых -...НИКАКИХ ОТМАЗОК О...
  • Алатырка
    В телеге. Зайдите и наберите в поиске русская община. И там есть чаты городов"Риторический воп...

Шутка Путина про Камалу Харрис вызвала резонанс в Америке. Трамп вообще не понял, как реагировать

Шутка Путина про Камалу Харрис вызвала резонанс в Америке. Трамп вообще не понял, как реагировать

Владимир Путин назвал смех Камалы Харрис «заразительным». Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накануне президент РФ Владимир Путин выступал на Восточном экономическом форуме и в ироничном тоне рассказал об отношении к кандидату в президенты США Камале Харрис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх