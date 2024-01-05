После праздников ожидается подъем заболеваемости респираторными инфекциями

Подъем заболеваемости респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних праздников, это ежегодный процесс, так как все возвращаются после каникул в организованные коллективы, заявил РИА Новости директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
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