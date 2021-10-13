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Диетологи назвали пять самых полезных каш для организма

Диетологи назвали пять самых полезных каш для организма

Каши – это неотъемлемая часть рациона человека, который следит за своим здоровьем. Это связано с тем, что в кашах содержатся витамины, белки, углеводы, минералы и другие полезные для организма компоненты.

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