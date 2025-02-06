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На День защитника Отечества лишнего выходного не будет

На День защитника Отечества лишнего выходного не будет

Дополнительного выходного, приуроченного к Дню защитника Отечества, в 2025 году не будет. Хоть 23 Февраля и выпадает на воскресенье, однако россияне не будут отдыхать три дня подряд, поскольку дополнительный выходной в честь праздника перенесли не на понедельник, 24 февраля, а на 8 мая.

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