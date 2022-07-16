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Экспресс на футбольную статистику принес клиенту BetBoom больше 600 000 рублей!

Экспресс на футбольную статистику принес клиенту BetBoom больше 600 000 рублей!

Клиент BetBoom собрал успешный экспресс из восьми футбольных матчей. Беттор добавил в купон угловые и карточки на игры квалификации Лиги чемпионов, прошедшие во вторник.

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