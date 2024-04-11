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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft стала навязчиво рекомендовать обновление до Windows 11 даже на неподдержив...

Microsoft стала навязчиво рекомендовать обновление до Windows 11 даже на неподдержив...

Microsoft стала навязчиво рекомендовать обновление до Windows 11 даже на неподдерживаемых ПКMicrosoft известна навязчивой рекламой с предложениями чего-нибудь попробовать — например, обновиться на новую версию операционной системы.

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