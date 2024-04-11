Microsoft стала навязчиво рекомендовать обновление до Windows 11 даже на неподдержив...

Microsoft стала навязчиво рекомендовать обновление до Windows 11 даже на неподдерживаемых ПКMicrosoft известна навязчивой рекламой с предложениями чего-нибудь попробовать — например, обновиться на новую версию операционной системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)