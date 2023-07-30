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Толчинский выложил скрины о том, что он пробежал 30 метров за 3,52 секунды, и рекорд Обамеянга: «Поменяйте «Википедию», пожалуйста»

Толчинский выложил скрины о том, что он пробежал 30 метров за 3,52 секунды, и рекорд Обамеянга: «Поменяйте «Википедию», пожалуйста»

В воскресенье состоялась открытая тренировка СКА, на которой хоккеисты бегали дистанцию 30 метров. Лучший результат показал Сергей Толчинский.

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