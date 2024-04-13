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СК России расследует обстрел Токмака военными ВСУ

СК России расследует обстрел Токмака военными ВСУ

Следователи СК России расследуют обстрел Токмака в Запорожской области военными ВСУ. «Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — указывается в Telegram ведомства.

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