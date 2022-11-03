В Уссурийске планируют закрыть мазутные котельные № 20 и 46

В Уссурийске на 2023 год запланировано строительство тепловой сети для закрытия мазутных котельных № 20 и 46, которые эксплуатирует АО "Уссурийское предприятие тепловых сетей".
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