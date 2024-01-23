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Постпред Крыма Мурадов назвал указ Зеленского о территориях России безграмотным

Постпред Крыма Мурадов назвал указ Зеленского о территориях России безграмотным

Россия по собственной инициативе обеспечила права народов, в том числе украинцев. Указ президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» свидетельствовал о его некомпетентности, заявил РИА «Новости» постпред Крыма при президенте, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
А что Необычного или безграмотного вы нашли в идее НаркоЗе? Почитайте пламенные посты самопровозглашенного Главы Узбекской диаспоры в Москве, который под стражей. Он открыто призывает даже не пытаться лишить его и его соплеменников Самоидентичности! Не для того, говорит, они приехали в РФ чтобы соблюдать Российские законы. Если ему можно, то Зе и подавно...
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