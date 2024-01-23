Постпред Крыма Мурадов назвал указ Зеленского о территориях России безграмотным

Vladimir Soukhatchev

А что Необычного или безграмотного вы нашли в идее НаркоЗе? Почитайте пламенные посты самопровозглашенного Главы Узбекской диаспоры в Москве, который под стражей. Он открыто призывает даже не пытаться лишить его и его соплеменников Самоидентичности! Не для того, говорит, они приехали в РФ чтобы соблюдать Российские законы. Если ему можно, то Зе и подавно...