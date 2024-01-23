Россия по собственной инициативе обеспечила права народов, в том числе украинцев. Указ президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» свидетельствовал о его некомпетентности, заявил РИА «Новости» постпред Крыма при президенте, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
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