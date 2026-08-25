«Значит, кто-то попросил»: почему Россия не атаковала военный парад в Киеве

Леша и Лора Мусликовы

"Почему Россия не атаковала военный парад в Киеве? Эксперты обратили внимание на факт, что 23 и 24 августа в Киеве не прозвучало ни одного сигнала воздушной тревоги". ..... Не правда ли на фото все без исключения физиономии выражают страх и ужас от возможного удара "Орешника"? Каждый привез в подарок по ракете "Пэтриот".