Украина накануне с размахом отметила День независимости страны. В Киев по этому поводу съехались лидеры многих государств Европы, а в центре города состоялся военный парад, на котором режим Зеленского продемонстрировал все многообразие дронов, которыми располагают ВСУ и с помощью которых они атакуют объекты на территории РФ.
«Значит, кто-то попросил»: почему Россия не атаковала военный парад в Киеве
Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
"Почему Россия не атаковала военный парад в Киеве? Эксперты обратили внимание на факт, что 23 и 24 августа в Киеве не прозвучало ни одного сигнала воздушной тревоги". ..... Не правда ли на фото все без исключения физиономии выражают страх и ужас от возможного удара "Орешника"? Каждый привез в подарок по ракете "Пэтриот".
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4 н.
Валентин Белоусов
Потому-что там было много гражданских, а по заводику следовало-бы.
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4 н.
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