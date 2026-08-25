Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 579 подписчиков

«Значит, кто-то попросил»: почему Россия не атаковала военный парад в Киеве

«Значит, кто-то попросил»: почему Россия не атаковала военный парад в Киеве

Украина накануне с размахом отметила День независимости страны. В Киев по этому поводу съехались лидеры многих государств Европы, а в центре города состоялся военный парад, на котором режим Зеленского продемонстрировал все многообразие дронов, которыми располагают ВСУ и с помощью которых они атакуют объекты на территории РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леша и Лора Мусликовы
&quot;Почему Россия не атаковала военный парад в Киеве? Эксперты обратили внимание на факт, что 23 и 24 августа в Киеве не прозвучало ни одного сигнала воздушной тревоги&quot;. .....  Не правда ли на фото все без исключения физиономии выражают страх и ужас от возможного удара &quot;Орешника&quot;? Каждый привез в подарок по ракете &quot;Пэтриот&quot;.
Ответить
4 н.
Валентин Белоусов
Потому-что там было много гражданских, а по заводику следовало-бы.
Ответить
4 н.