Решением Мосгорсуда филиал «Пен-клуба» ликвидирован

Решение нижестоящего суда об упразднении «Пен-Центра" — филиала британского «Пен-клуба», который занимался развитием культуры и защитой журналистов от репрессий, утвердил Мосгорсуд, 7 декабря сообщает РИА Новости ссылаясь на документы.
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