Фото: коллаж Царьграда Жители Орска возмутились празднованием дня независимости Таджикистана.
Как BLM, только в России. Пора заканчивать: Михаил Бурда о дне независимости Таджикистана в Орске
Комментарии
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Владислав Владислав
Охринеть, выгнать всех таджиков из России, ибо обнаглели!
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2 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых и безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и их пособников. И никогда таких мигрантов в Россию не пускать!
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2 час.
Виктор Луговой
Так надо понимать, что независимость от нас? Засим вопрос: празднование независимости от нас у нас же - нешто не есть факт заявления той самой розни? А если так, то - кого брать за хобот, как не устроителей празднества вкупе с заказчиками банкета?
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1 час.
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