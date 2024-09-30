СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Так надо понимать, что независимость от нас? Засим вопрос: празднование независимости от нас у нас же - нешто не есть...Как BLM, только в...
  • Владислав Владислав
    Надо гнать в шею из России наглых и безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и их пособников...Смеялись в суде -...
  • Владислав Владислав
    На урановые рудники всю эту таджикскую мразь! Пожизненно!Смеялись в суде -...

Как BLM, только в России. Пора заканчивать: Михаил Бурда о дне независимости Таджикистана в Орске

Как BLM, только в России. Пора заканчивать: Михаил Бурда о дне независимости Таджикистана в Орске

Фото: коллаж Царьграда Жители Орска возмутились празднованием дня независимости Таджикистана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Охринеть, выгнать всех таджиков из России, ибо обнаглели!
Ответить
2 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых и безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и их пособников. И никогда таких мигрантов в Россию не пускать!
Ответить
2 час.
Виктор Луговой
Так надо понимать, что независимость от нас? Засим вопрос: празднование независимости от нас у нас же - нешто не есть факт заявления той самой розни? А если так, то - кого брать за хобот, как не устроителей празднества вкупе с заказчиками банкета?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх