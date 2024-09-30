Как BLM, только в России. Пора заканчивать: Михаил Бурда о дне независимости Таджикистана в Орске

Надо гнать в шею из России наглых и безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и их пособников. И никогда таких мигрантов в Россию не пускать!

Виктор Луговой

Так надо понимать, что независимость от нас? Засим вопрос: празднование независимости от нас у нас же - нешто не есть факт заявления той самой розни? А если так, то - кого брать за хобот, как не устроителей празднества вкупе с заказчиками банкета?