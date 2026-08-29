Страна и люди
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Страна и люди

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«Яндекс» запускает собственный мобильный оператор

«Яндекс» запускает собственный мобильный оператор

Но соревноваться с банковскими телекомами ему будет непросто, считают эксперты28 августа «Яндекс» запустил собственного виртуального мобильного оператора (MVNO) на инфраструктуре «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), рассказал источник, близкий к «Яндексу».

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