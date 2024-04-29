FT: в 2023 году западные банки заплатили более 800 млн евро налогов в России

Западные банки, которые продолжили работу в России после начала спецоперации, заплатили государству более 800 млн евро налогов, что в четыре раза больше, чем до февраля 2022 года, сообщает Financial Times.
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