Конфликт России с Pax Americana не может закончиться миром

Natalija Osminina

Судя по Вашим постам Вы не только не видите реальности, но даже не способны понять тексты на русском языке, интерпретируя их в меру своей неспособности видеть реальность. Я, конечно, уже смирилась с тем, что как утверждает Татьяна Черниговская, что 90% людей не имеют сознания, но все же пребывание на МТ все время ввергает меня в шок. Какое огромное кол-во россиян, как бараны, ни хрена не понимают. А я каждый день жду изменений, хватаюсь за каждую соломинку.. просветление должно начаться.. Может это будет внезапно.. вдруг.. утром встанем, а все люди прозрели.