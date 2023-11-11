ЕЛЕНА ПАНИНА По результатам встречи глав МИД G7 и представителя ЕС в Токио вышло совместное заявление .
Конфликт России с Pax Americana не может закончиться миром
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Леонид Попивняк
комментарий перечитайте.....а уж потом смейтесь.....))).......а вы считаете что и вы и я живём в одной "системе"????......сомневаюсь......
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7 мин.
Natalija Osminina
Судя по Вашим постам Вы не только не видите реальности, но даже не способны понять тексты на русском языке, интерпретируя их в меру своей неспособности видеть реальность. Я, конечно, уже смирилась с тем, что как утверждает Татьяна Черниговская, что 90% людей не имеют сознания, но все же пребывание на МТ все время ввергает меня в шок. Какое огромное кол-во россиян, как бараны, ни хрена не понимают. А я каждый день жду изменений, хватаюсь за каждую соломинку.. просветление должно начаться.. Может это будет внезапно.. вдруг.. утром встанем, а все люди прозрели.
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3 мин.
Natalija Osminina
Зачем Вы копируете свой же пост??? Я, слава Богу, их вижу))) И мне стало смешно от того, что Вы засомневались, что мы живем в одной системе))) В какой системе? Геополитического устройства мира? Мировой Финансовой системы? Идеологии? Или в одной системе координат?
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