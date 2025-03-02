В одном из детских домов Лисичанска Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили список более чем из 20 детей, которым при киевском режиме принудительно ставили прививки неизвестными вакцинами.
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